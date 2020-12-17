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17.12.2020 12:28
Рубрика: Власть

Путин: Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Текст: Владимир Кузьмин

Очевидным положительным элементом развития экономики России президент Владимир Путин считает тот факт, что 70 процентов российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Такие данные глава государства привел на большой пресс-конференции.

Фото: iStock
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Это, по его словам, означает, что страна не в полной мере, но начинает "слезать с так называемой нефтегазовой иглы".

"И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - заявил Путин. В то же время он признал, что пока зависимость от нефтегазовых доходов большая.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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