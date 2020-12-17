Путин: Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Очевидным положительным элементом развития экономики России президент Владимир Путин считает тот факт, что 70 процентов российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Такие данные глава государства привел на большой пресс-конференции.

Это, по его словам, означает, что страна не в полной мере, но начинает "слезать с так называемой нефтегазовой иглы".

"И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - заявил Путин. В то же время он признал, что пока зависимость от нефтегазовых доходов большая.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина