Путин: "Северный поток-2" выгоден Европе и Германии

Газопровод "Северный поток-2" - очевидно выгодный для экономики Европы в целом и Германии в частности проект, который отвечает их экономическим интересам. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе свой ежегодной пресс-конференции.

"Газопровод почти завершен. Там осталось 165 км. Я надеюсь, что новая администрация США отнесется к партнерам с уважением и вернётся в режим добросовестной конкуренции. Надеюсь, что этот проект будет реализован", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что руководство ФРГ старается не вмешиваться, потому что это дело экономистов, но старается поддерживать проект.

Сразу после этого заявления главы государства, акции "Газпрома" в ходе торгов на Мосбирже выросли на 3%.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.