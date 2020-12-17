Путин заявил о невмешательстве во внутренние дела "великой" державы США

Российские хакеры не помогали переизбираться президенту США Дональду Трампу и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции. Формулировку вопроса он посчитал провокацией.

- Это все домыслы. Это все повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Это повод, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединенных Штатов Америки по внутриполитическим американским соображениям, - подчеркнул глава государства.

По его словам, российско-американские отношения стали заложником внутренней политики самих Соединенных Штатов. "На мой взгляд, это для них самих плохо", - сказал Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина