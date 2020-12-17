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17.12.2020 13:52
Рубрика: Власть

Путин заявил о поддержке Навального спецслужбами США

Текст: Кира Латухина

Измышления вокруг темы отравления блогера Алексея Навального - не расследования, а легализация материалов американских спецслужб. Об этом заявил президент на ежегодной пресс-конференции.

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И в первом, и во втором случае - это не расследования, а легализация материалов американских спецслужб, заявил Владимир Путин. "Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае", - сказал он.

"Тогда это любопытно, и спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это не значит, что травить нужно, - заметил Путин. - Кому он нужен? Если бы хотели, довели бы до конца".

Президент напомнил, что как только к нему обратилась жена Навального, в ту же секунду он дал разрешение на вывоз пациента в Германию.

"Трюк в том, чтобы напасть на первое лицо и такими образом подтянуться до определенного уровня. Мой партнер это вот этот, и я, значит, такого же калибра человек, относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба", - передал образ мысли таких людей Владимир Путин.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Но не этими трюками нужно пользоваться, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей, - продолжил президент. - Свою состоятельность надо доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая должна быть реалистичной, чтобы была применена в конкретной стране, в данном случае нашей".

Путин призвал все политические силы в стране "руководствоваться именно не своими личными амбициями, а интересами граждан, предлагать позитивную повестку, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной". "А их у нас много", - заключил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Госуправление Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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