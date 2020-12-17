Путин заявил об отсутствии связи обвинений Сафронова с журналистикой

Из открытых источников Сафронов брал информацию или из закрытых - должно разобраться следствие, считает президент. "Ведь его судят не за его журналистскую деятельность, в этом же весь цимес, весь смысл того, что происходит. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за этого его прищучили, хватают и сажают в тюрьму", - сказал он.

"Это никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. А связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе", не связано с журналистской деятельностью вообще", - подчеркнул Путин.

"Вы сказали, что он мог оступиться. Да, бывает. За это можно было простить. Бывает и так, - продолжил президент. - Надо смотреть степень общественной опасности содеянного. Какой он реально вред нанес". "Вообще ему вменяется шпионаж, измена. Но самый большой грех, который у нас есть - это предательство", - подчеркнул он.

"Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство, - заявил Путин. - И я понимаю, что, может быть, это так не очень хорошо звучит для тех, кто доверял, доверяет этому человеку и хорошо к нему относится". "Я вам сочувствую, - сказал он. - Также, честно говоря, как ни странно, могу и ему посочувствовать, если он действительно оступился". "Но если в течение длительного времени он сознательно собирал и сознательно сдавал информацию представителям спецслужбы за вознаграждение - все-таки это говорит о его внутреннем содержании", - добавил президент.

В конечном итоге степень общественной опасности должен определить суд и принять решение, сказал Путин. "Можно ли его потом простить и помиловать - это вопрос следующего этапа, пока об этом говорить преждевременно", - заключил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.