Путин обещал газифицировать смоленские деревни

Не дождавшись подходящего вопроса, Владимир Путин на пресс-конференции сам рассказал о жалобе жителей двух смоленских деревень. Населенные пункты Коммуна и Мясоедово в Вяземском районе который год ждут газификации - трубы высоко давления сюда подвели еще в 2015 году, написала президенту Галина Климова.

- Этот вопрос может и должен быть решен, мы это обязательно сделаем в ближайшее время, - пообещал Путин. Он рассказал, что текущий уровень газификации страны 71,1 процента, в 2020 году на эти цели потрачено 22 миллиарда рублей. При этом объем газификации на селе в 1,7 раза больше, чем в городах.

К 2025 году правительство рассчитывает выйти на уровень газификации 90 процентов.

- По техническим возможностям, - уточнил президент. - Есть такие территории, где газификация практически невозможна. Что касается ваших деревень, я вам обещаю - в ближайшее время мы это сделаем.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.