Рязанский минздрав объяснил проблемы с лекарствами

Рязанский минздрав прокомментировал жалобу жителя области Виктора Коршунова президенту Владимиру Путину о нехватке бесплатных лекарств от коронавируса. В ведомстве признали, что ситуация в аптеках остается напряженной.

В минздраве отметили, что постоянно мониторят ситуацию, и отмечают ее улучшение в последнюю неделю. Дефицит объяснили отсутствием предложений от поставщиков и повышенным спросом населения. На сегодняшний день не хватает антибиотиков и гормональных препаратов для инъекций.

Поставки антибиотиков в таблетках и противовирусных препаратов с 10 декабря увеличились на 10-15 процентов. Чиновники уже обратились в Минпромторг РФ за помощью в поставках лекарственных препаратов в аптечную сеть региона.

Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, по информации регионального ведомства, получают лекарства. Правительством региона заключены необходимые контракты. Закуплено более 41 тысячи упаковок, выдано 4790, обеспечено 1680 человек.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.