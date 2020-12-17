17.12.2020 / 11:15
В 2021 году стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней в транспорте Москвы останется прежней
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Стоимость безлимитных билетов на транспорт Москвы в 2021 году останется неизменной. Цены на другие проездные изменятся минимально, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Безлимит на три месяца по-прежнему будет стоить 5 400 рублей, а на год - 19 500 рублей. Со 2 января цены на другие билеты изменятся так:
- Поездка по "Тройке" - 42 рубля (сейчас 40).
- По банковской карте - поездка 46 рублей (сейчас 44).
- На 1 поездку - 60 рублей (сейчас 57)
- 90 минут - 65 рублей вместо 62
- 60 поездок дорожают на 100 рублей - с 1970 до 2070
- ТАТ на 30 дней дорожает со 1180 до 1240.