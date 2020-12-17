В 2021 году стоимость безлимитных билетов на 90 и 365 дней в транспорте Москвы останется прежней

Стоимость безлимитных билетов на транспорт Москвы в 2021 году останется неизменной. Цены на другие проездные изменятся минимально, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Собянин рассказал о строительстве новых станций наземного метро Безлимит на три месяца по-прежнему будет стоить 5 400 рублей, а на год - 19 500 рублей. Со 2 января цены на другие билеты изменятся так: Поездка по "Тройке" - 42 рубля (сейчас 40).

По банковской карте - поездка 46 рублей (сейчас 44).

На 1 поездку - 60 рублей (сейчас 57)

90 минут - 65 рублей вместо 62

60 поездок дорожают на 100 рублей - с 1970 до 2070

ТАТ на 30 дней дорожает со 1180 до 1240.