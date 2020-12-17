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17.12.2020 03:10
Рубрика: Общество

Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится

Длительность времен года может заметно измениться в России уже в самое ближайшее время. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это связано с глобальным потеплением.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о погоде в январе

"Зима скукоживается, а теплый период увеличивается", - заявил синоптик. По его словам, все меньше дней со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля градуса. В частности, в Москве весна начинается раньше дней на пять, а зима, наоборот, приходит с опозданием - время перехода к отрицательным показателям сдвинулось примерно на 10 дней. "За последние 30 лет температура воздуха в январе стала выше на два градуса. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории", - добавил Вильфанд. Ранее он рассказал о "погодном кульбите" в нескольких регионах России.

В Приволжском федеральном округе, на Урале резко похолодает после аномального тепла. По ночам на Среднем Урале, в Екатеринбурге и Татарстане морозы до -20 градусов. Понижение температуры воздуха связано с антициклоном, который формируется на юге европейской части России. "Если в четверг, температура воздуха будет выше нормы на 3-5 градусов, то уже к субботе - ниже нормы на 6-8 градусов", - цитирует Вильфанда ТАСС.

А вот в Москве начинается период умеренно теплой погоды. В четверг в столице оттепель до +2 градусов. В ночь на пятницу может подморозить, но днем температура воздуха снова повысится. Оттепель продлится минимум до вторника.

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