Власти Подмосковья заблокируют пещеры после ЧП с детьми

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заблокировать входы в пещеры Сьяны в Домодедово. Такое решение было принято по итогам предварительного разбирательства сегодняшнего ЧП с детьми.

"Я дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось", - заявил Андрей Воробьев. Также власти региона намерены провести проверку: необходимо выяснить, на каких основаниях в каменоломне организовывалась экскурсия.

Ранее "РГ" сообщала, что в Саяновских каменоломнях пропала группа экскурсантов: восемь детей и двое взрослых. Выяснилось, что инструктор потерял своих подопечных в пещерах, общая протяженность которых превышает 20 км. К счастью, экскурсанты найдены живыми и здоровыми.