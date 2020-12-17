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Рубрика: Происшествия

Власти Подмосковья заблокируют пещеры после ЧП с детьми

Текст: Сергей Бабкин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заблокировать входы в пещеры Сьяны в Домодедово. Такое решение было принято по итогам предварительного разбирательства сегодняшнего ЧП с детьми.

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"Я дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось", - заявил Андрей Воробьев. Также власти региона намерены провести проверку: необходимо выяснить, на каких основаниях в каменоломне организовывалась экскурсия.

Ранее "РГ" сообщала, что в Саяновских каменоломнях пропала группа экскурсантов: восемь детей и двое взрослых. Выяснилось, что инструктор потерял своих подопечных в пещерах, общая протяженность которых превышает 20 км. К счастью, экскурсанты найдены живыми и здоровыми.

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