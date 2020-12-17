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17.12.2020 10:33
Рубрика: Власть

Корвет "Алдар Цыденжапов" войдет в состав ТОФ 25 декабря

Текст: Анна Бондаренко

Построенный для Тихоокеанского флота корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" войдет в его состав 25 декабря, сообщил "РГ" представитель пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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По его словам, на церемонии планируется присутствие семьи матроса Алдара Цыденжапова в честь которого корабль получил имя.

Сейчас корвет завершает государственные испытания в Японском море.

Напомним, что третий в серии многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" был построен на Амурском судостроительном заводе для ТОФ. На сегодня в составе ВМФ РФ находится шесть таких кораблей: четыре - в составе Балтийского флота, еще два - "Совершенный" и "Громкий" - в составе Тихоокеанского флота. Всего у ВМФ должно появиться 24 корабля этого проекта.

Корвет назван в честь матроса эсминца "Быстрый" Алдара Цыденжапова, который 24 сентября 2010 года предотвратил пожар в машинном отделении корабля. В тот день весь экипаж эсминца "Быстрый" находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино (Приморский край) на Камчатку. Но утром в машинном отделении из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода вспыхнул пожар. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Получил сильнейшие ожоги, но смог сам выбраться из охваченного пламенем отсека.

Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный урон эсминцу, на котором было около 300 человек. Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. 28 сентября его не стало. Алдару оставалось служить меньше месяца. За проявленное мужество он был посмертно удостоен звания Героя России.

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