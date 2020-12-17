Вулкан Эбеко на Курилах вновь стал опасен для авиации

В четверг вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, произвел очередной пепловый выброс. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепел поднялся на высоту до трех километров над уровнем моря. Шлейф с вулканическими частицами разнесло ветром на три километра к юго-востоку от исполина.

Вулканологи предупреждают, что воздушным судам опасно летать вблизи Эбеко.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.