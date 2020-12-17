Проблема с выплатами медикам нижегородского военного госпиталя решена

Все выплаты медикам военного госпиталя в Нижнем Новгороде были выполнены. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сегодня тема задержек выплат в Нижнем Новгороде прозвучала в ходе пресс-конференции Владимира Путина: внимание президента обратили на то, что медики военного госпиталя не получали доплат за работу с пациентами с коронавирусом с сентября.

В ответ на запрос "РГ" в пресс-службе правительства сообщили, что учреждение находится в ведении Минобороны РФ. Губернатор Глеб Никитин провел консультации с ведомством, где пояснили, что вопрос выплат находится на постоянном контроле. "За третий квартал все выплаты были произведены. Действительно, были единичные технические проблемы с доведением средств за 4-й квартал, - и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения", - пояснили в пресс-службе.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.