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17.12.2020 14:53
Рубрика: Общество

Проблема с выплатами медикам нижегородского военного госпиталя решена

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Все выплаты медикам военного госпиталя в Нижнем Новгороде были выполнены. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: iStock
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Сегодня тема задержек выплат в Нижнем Новгороде прозвучала в ходе пресс-конференции Владимира Путина: внимание президента обратили на то, что медики военного госпиталя не получали доплат за работу с пациентами с коронавирусом с сентября.

В ответ на запрос "РГ" в пресс-службе правительства сообщили, что учреждение находится в ведении Минобороны РФ. Губернатор Глеб Никитин провел консультации с ведомством, где пояснили, что вопрос выплат находится на постоянном контроле. "За третий квартал все выплаты были произведены. Действительно, были единичные технические проблемы с доведением средств за 4-й квартал, - и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения", - пояснили в пресс-службе.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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