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17.12.2020 13:24
Рубрика: Происшествия

В Башкирии назвали причину отравления детей в бассейне

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Причиной отравления детей в бассейне "Дворца творчества" в городе Учалы стали действия слесаря учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Отравившихся хлором в астраханском бассейне детей выписали из больницы

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что 9 декабря слесарь, чтобы очистить канализацию в мужской душевой, залил в сток химический реагент, который вступил в реакцию с остатками хлора в трубе. В итоге произошел выброс газа, который распространился по всему бассейну, где в этот момент занимались 16 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Четверым ребятам понадобилась помощь врачей.

Также проверка установила, что слесаря приняли на работу в учреждение с нарушениями, не потребовав справку об отсутствии судимости. Мужчина, как выяснилось, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и его трудоустройство не было одобрено комиссией по делам несовершеннолетних.

Прокуратура возбудила в отношении директора детского учреждения два административных дела по статьям "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и "Нарушение трудового законодательства" и внесла представление об устранении нарушений.

Напомним, по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Учалах проводится доследственная проверка.

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