Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца оставили под арестом

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего прокурора Дениса Ференца по поводу избранной ему меры пресечения. Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый в превышении должностных полномочий останется под стражей как минимум до 13 января следующего года.

Аналогичная жалоба поступила от защитников экс-руководителя по надзору за соблюдением федерального закона новосибирской областной прокуратуры Александры Авериной. В удовлетворении апелляции отказано.

Уголовное преследование Дениса Ференца связывают с его действиями в интересах некогда крупного предпринимателя, главы совета директоров вино-водочного завода "Винап" Олега Ярового. Уголовное дело в отношении последнего было возбуждено летом этого года, сейчас он также находится под арестом.

Два года назад в прокуратуре области была проведена комплексная проверка Генеральной прокуратуры. В результате ушел в отставку прокурор области Владимир Фалилеев. Десятки работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности. Сам Денис Ференц ушел в отставку летом этого года.