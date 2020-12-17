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17.12.2020 03:45

Кризисам вопреки

Омский завод полипропилена работает на полную мощность
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Спецвыпуск № 284(8338)
Несмотря на вызовы 2020 года, предприятие сегодня вышло на максимальную производительность, а омский полимер в очередной раз стал финалистом конкурса "100 лучших товаров России". Какие слагаемые позволили успешно завершить год?
Фото: АО "Полиом" Фото: АО "Полиом"
Фото: АО "Полиом"

От кухни до космоса

Шестнадцать марок полипропилена, которые предприятие выпускает сегодня, пользуются спросом как в России, так и за ее пределами: в этом году на экспорт было поставлено практически пятьдесят процентов продукции. Самими дальними точками стали страны Южной Америки - Перу и Эквадор. Там из омского полимера произведут рафию - волокно, из которого можно делать как крепкую мешкотару, так и стильные сумки, пляжные коврики, нарядную упаковку для букетов и многое другое.

- Полипропилен - один из самых востребованных полимеров в мире, - рассказывает генеральный директор предприятия Игорь Тихонов. - Его можно переработать в сотни видов продукции - от многообразной упаковки до посуды, от автомобильных деталей до медицинских протезов.

Даже защитные маски, главный атрибут этого года, делают из полипропилена. Изделия из него можно встретить и в комнате новорожденного, и в операционной, и на космической орбите - все благодаря таким качествам, как легкость, прочность, инертность. Область применения этого универсального материала практически безгранична, как и возможности повторного использования. Полипропилен имеет высокий потенциал переработки. Из отходов полимера с маркировкой "5" можно делать ковры, контейнеры, трубы, ведра и много других изделий.

Здоровое производство

Завод, где выпускают востребованный во всем мире полипропилен, - это современное и высокотехнологичное предприятие. Управлять таким производством непросто, многие специалисты уникальны для региона, поэтому здесь дорожат каждым из 370 работников. Испытанием на прочность стал COVID-19.

- Чтобы сохранить коллектив здоровым, а производство - стабильным, мы три месяца работали по вахтовому методу, когда производственный персонал проживал изолированно на базе отдыха, - говорит Игорь Тихонов. - С самого начала пандемии вкладываем значительные средства в инфекционную безопасность: разработали требования, провели масштабную информационную кампанию, закупили приборы для контроля здоровья работников и защиты от вирусов и бактерий. Недавно ввели в штат новую единицу - специалиста по охране здоровья. Кроме того, регулярно тестируем персонал и подрядчиков. И у нас получается сохранять здоровье коллективу, а значит, и производство.

Сделать еще лучше

Здоровье окружающей среды - тоже одна из приоритетных задач для предприятия. Технология получения полипропилена "Сферипол", используемая на "Полиоме", является наилучшей доступной. Тем не менее установку постоянно совершенствуют.

- Один из современных этапов работы по снижению воздействия на экологию реализуется в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Речь идет о возвращении в производственный процесс углеродного сырья, которое раньше мы безопасно утилизировали с помощью факела, - поясняет Игорь Тихонов. - Благодаря новации мы уменьшим нагрузку на атмосферу на семьдесят процентов.

Программа энергоэффективности только в прошлом году позволила снизить расход тепловой энергии на 840 гигакалорий, а электро-энергии - на 1,9 миллиона киловатт-часов. Сэкономленного объема достаточно, чтобы более года обеспечивать 500 квартир теплом и светом.

Завод также снижает потери сырья. Одно из направлений, которое удалось реализовать в этом году, - производство продукции с применением гранулированных добавок вместо порошковых. В отличие от порошка, гранулы не пылят. Значит, производство снижает сырьевые потери, улучшает охрану труда и, в конечном итоге, повышает экологию производства.

- В этом году мы сделали несколько экспериментальных партий таким способом, - поясняет Игорь Тихонов. - В 2021 планируем расширить это направление, а также дать старт новым проектам в области цифровизации производства. Улучшение - это процесс, который не имеет конечной точки. Всегда можно сделать еще лучше - к этому и стремимся.

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