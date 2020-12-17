Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" пущена с космодрома Плесецк в минувший понедельник. По данным Министерства обороны РФ, полет с полезной нагрузкой (порядка 2,4 тонны) прошел в штатном режиме. Самое активное участие в сборке перспективного отечественного космического корабля принимали омичи.

"Ангара" - новое поколение носителей, созданное на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает ракеты от легкого до тяжелого класса. Масса аппаратов - от 149 до 773 тонн. Диапазон грузов, выводимых на низкую околоземную орбиту, составляет от полутора до тридцати тонн. Это первые экологически чистые носители модульного типа, спроектированные в новейшей истории России.

В последний раз ракеты-носители данного семейства отправлялись на орбиту шесть лет назад. Ведущие омские инженеры и конструкторы внимательно следили за полетом "Ангары", ведь этот старт - далеко не последний. Новые испытания назначены на 2021 год.

Тяжелую ракету-носитель семейства "Ангара-А5" собирают главным образом на омском производственном объединении "Полет", входящем в состав ГКНПЦ имени М. Хруничева.

- Для нас этот запуск - очень ответственный и волнительный, - отметил губернатор Омской области Александр Бурков. - Не только "Полет", но и многие другие омские оборонные предприятия производят уникальную технику для ракетно-космической отрасли. Поэтому вполне закономерно, что наш регион участвует в решении государственных задач в данной сфере. Важно, что ракета-носитель создается с применением исключительно отечественной элементной базы. И именно в Омске сосредоточены передовые космические технологии.

По словам экспертов, "Ангара" - не просто космическая ракета, а сложнейший технологический проект. Он сводит воедино семейство носителей различных классов, технические площадки для подготовки и запуска ракет, аппаратуру и приборы. Только в состав универсального стартового комплекса входит более 130 сооружений и свыше 50 технологических систем.

- Выполнение запланированного до 2025 года комплекса работ по созданию космического ракетного комплекса "Ангара" позволит осуществлять с космодрома Плесецк до двадцати пусков в год, а также обеспечить гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе, - поделился планами во время своего визита на космодром министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Омске планируют собирать "Ангару" разных классов. Эксперты полагают, что средоточие сборки ее модификаций в одном месте поможет не распылять средства на создание новых производственных циклов, максимально эффективно использовать имеющуюся базу, а также развивать сотрудничество между региональными заводами.

Первый испытательный запуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный ожидается в конце 2023 года. В 2024-м намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026-2027 годах также планируются полеты "Ангары", а в 2028-м - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, Роскосмос намерен начать активно его использовать. В 2029-м - облететь на нем Луну, а в 2030 году - высадить российских космонавтов на поверхность единственного естественного спутника Земли.

Прямая речь

Дмитрий Рогозин, генеральный директор ГК "Роскосмос":

- Нынешний старт можно с уверенностью назвать историческим. За шесть лет после предыдущего пуска тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" была доработана и теперь показала хороший результат. Она продемонстрировала, что полностью соответствует заданным техническим характеристикам. Сейчас мы твердо можем сказать, что у нас появилась тяжелая ракета, которая построена на модульном принципе и будет развиваться дальше. В 2024 году появится модернизированная версия "Ангары", которая сможет выводить на орбиту 27 тонн полезной нагрузки.