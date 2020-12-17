СК возбудил уголовное дело после нападения на пост ДПС в Чечне

В Чеченской Республике по факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Напомним, инцидент произошел ночь 17 декабря. На окраине села Цоци-Юрт Курчалоевского района правоохранители попытались остановить двух местных жителей, которые ехали в автомобиле ВАЗ-2114. Но они проигнорировали требования и бросили в сторону силовиков взрывное устройство.

- При преследовании полицейскими злоумышленников, последние открыли по ним огонь из автомата, ответным огнем сотрудники полиции уничтожили двоих нападавших, - рассказали в СКР.

При этом никто из полицейских и местных жителей не пострадал. Личности нападавших установлены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").