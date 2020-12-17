Несмотря на два проигрыша подряд, "Спартак" борется за чемпионство и попадание в зону ЛЧ. Фото: РИА Новости

Давненько поединок двух принципиальных соперников не проходил со столь ощутимым преимуществом одной из команд. Питерцы были лучше почти во всем. За весь первый тайм гости не нанесли ни одного удара по воротам Андрея Лунева. Если бы не автогол Деяна Ловрена, наверняка "Зенит" ушел бы на перерыв лидером.

Впрочем, во второй половине "сине-бело-голубые" добились своего (3:1). А "Спартак", потерпев второе поражение подряд, еще больше отстал от лидера. Однако самое главное было впереди: на послематчевой пресс-конференции главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско объявил об уходе со своего поста по окончании сезона.

Если откровенно, разговоры об отставке Тедеско в кулуарах ведутся с осени. Причины назывались разные, но почти ни у кого не было сомнений, что специалист не продлит контракт, истекающий в конце весны. Свое решение Доменико объяснил исключительно семейными обстоятельствами. По словам тренера "Спартака", он хочет быть ближе к родным.

- Ситуация изменилась. У нас в Германии полный локдаун. Когда я подписывал контракт, границы были открыты. Это главная причина, по которой я принял самое сложное решение в моей карьере - уйти из "Спартака", - сказал Тедеско.

Доменико признался, что он проинформировал команду об уходе после матча с "Зенитом". Тренер подчеркнул: руководство "Спартака" предлагало ему остаться. Но он решил заранее объявить о своем решении, дабы у "красно-белых" было время выбрать его сменщика.

- Я с самого начала чувствовал любовь со стороны не только болельщиков, но и владельца. Не хочу играть никаких игр, они этого не заслуживают - поэтому решил объявить сейчас. У клуба должно быть время, чтобы найти нового тренера. Для меня важно играть с открытыми картами. И чтобы "Спартак" учитывал мою ситуацию при решениях о трансферах во время зимнего окна, - резюмировал Тедеско.

Доменико Тедеско объяснил свое решение семейными обстоятельствами. У "Спартака" есть около полугода на поиски нового тренера

Итоги работы Тедеско в "Спартаке" подводить пока рано. Все же команда все борется за чемпионство и попадание в зону Лиги чемпионов, а также за победу в Кубке страны. Но одно можно сказать точно: Доменико запомнится своей харизмой и эмоциональным поведением. Даст ли он результат - узнаем весной.

Что касается "Зенита", то результаты питерцев в первой части сезона оставили двоякое впечатление. С одной стороны, команда уверенно лидирует в чемпионате, мало допускает осечек, с другой - "сине-бело-голубые" провалились в Лиге чемпионов. В групповой стадии главного еврокубка футболисты Семака потерпели пять поражений и набрали лишь одно очко. В результате зенитовцы второй год подряд не смогли пробиться в еврокубковую весну.

Выходит, во второй части сезона "сине-бело-голубые" сосредоточатся на двух турнирах: Премьер-лиге и Кубке. У них есть шанс второй год подряд завоевать эти трофеи.

- Сегодня мне многое понравилось. Мы нанесли достаточное количество ударов, создавали моменты. Кто-то играл не на своей позиции, кто-то только набирал форму. Но в целом команда действовала здорово. Благодаря паузе у нас будет время сбалансировать игру, - подчеркнул Семак.

Третью победу подряд одержал "Сочи": команда Владимира Федотова обыграла на своем поле "Динамо" со счетом 2:0. Как минимум на сутки южане поднялись на четвертое место в таблице.

Вероятно, у "бело-голубых" были бы шансы хотя бы вырвать ничью, если бы не удаление защитника Романа Евгеньева на 64-й минуте. Справедливости ради, хозяева к тому моменту уже вели в счете. Но оставшись в меньшинстве, гости почти перестали угрожать воротам соперника и пропустили второй мяч.

Потерпев два поражения подряд, "Динамо" упустило возможность завершить год в первой четверке. Каковы будут перспективы команды в оставшейся части сезона - большой вопрос. Многое будет зависеть от того, как футболисты проведут первые сборы при Сандро Шварце.

- Очень расстроен тем, что уступили "Сочи". Хорошо вступили в игру, создавали моменты и даже забили мяч, который отменили из-за офсайда. Во второй половине пропустили, затем получили красную карточку. Сложно было что-то поменять в такой ситуации, - сказал Шварц.

Добавим, что на момент подписания номера "РГ" в печать не были известны результаты последних матчей Премьер-лиги в уходящем году.

Тем временем

В российской Премьер-лиге отреагировали на драку болельщиков во время матча "Зенита" со "Спартаком". По официальной информации, опубликованной питерским клубом, эта игра из-за сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге должна была пройти при пустых трибунах. В соответствии с разрешением на встрече могли присутствовать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Однако в самом начале матча фанаты команд едва не устроили драку. Как эти люди попали на трибуны - вопрос. На случившееся отреагировала РПЛ. В организации заявили, что лига выражает серьезную обеспокоенность тем, что болельщики находились вне ранее оговоренных зон.