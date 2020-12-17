В Петербурге завели дело после драки фанатов "Зенита" и "Спартака"

Полиция Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" в связи с дракой фанатов "Зенита" и "Спартака", сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Драка произошла на стадионе на Крестовском острове во время принципиального матча московской и петербургской команд. "Зенит" выиграл со счетом 3:1. Но на трибунах было также жарко, как и на футбольном поле.

В стычке участвовали представители как "Зенита", так и "Спартака". До масштабной потасовки дело не дошло, из-за коронавирусных ограничений, людей на стадионе было очень мало. Участников конфликта оперативно развели по разным сторонам. Сейчас полиция устанавливает личности зачинщиков и участников потасовки.