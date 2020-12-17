Новости

Владимир Путин призвал не искать крайних в появлении коронавируса 13:07
Путин ответил на вопрос, когда сделает прививку от коронавируса 12:55
Народный артист СССР Михаил Лавровский стал лауреатом "Золотой маски" 12:50
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом 12:48
Синоптики рассказали, когда в Москве вновь похолодает 12:47
Путин надеется, что в течение года безработица снизится до обычных показателей 12:37
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня 12:36
Лукашенко встретился со спецпредставителем Папы Римского 12:35
СМИ: "Спартак" намерен расстаться с Тедеско до Нового года 12:28
Историк: Вечный огонь в Белграде - это маяк для будущих поколений сербов 12:25
Самозанятыми в этом году стали 260 тысяч москвичей 12:24
Установлены личности боевиков, напавших на пост ДПС в Чечне 12:22
Из московских платежек за ЖКУ исчезнет строка о добровольном страховании 12:21
Неизвестный подарил квартиру брянской семье 12:21
Европарламент закрепил верховенство права при финансировании 12:11
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 12:08
В Петербурге завели дело после драки фанатов "Зенита" и "Спартака" 12:08
Дума обсудит регулирование цен на товары на следующей неделе 12:01
В Москве прошли встречи с трудовыми мигрантами 11:46
В Москве увеличивается масштаб вакцинации от коронавируса 11:44
В Нижнем Тагиле ограничили продажу алкоголя на Новый год и Рождество 11:41
В Швеции чиновники зарабатывали на ставках на количество смертей от COVID-19 11:40
Со дна Бурейского водохранилища подняли тела двух рыбаков 11:38
В Коми нашли упавшие части ракеты-носителя "Ангара-А5" 11:35
В Петербурге трое осужденных пропали из исправительного центра 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
17.12.2020 12:08
Рубрика: Происшествия

В Петербурге завели дело после драки фанатов "Зенита" и "Спартака"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" в связи с дракой фанатов "Зенита" и "Спартака", сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

В Петербурге трое осужденных пропали из исправительного центра

Драка произошла на стадионе на Крестовском острове во время принципиального матча московской и петербургской команд. "Зенит" выиграл со счетом 3:1. Но на трибунах было также жарко, как и на футбольном поле.

В стычке участвовали представители как "Зенита", так и "Спартака". До масштабной потасовки дело не дошло, из-за коронавирусных ограничений, людей на стадионе было очень мало. Участников конфликта оперативно развели по разным сторонам. Сейчас полиция устанавливает личности зачинщиков и участников потасовки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков