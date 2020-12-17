В семье не без урода: Путин осудил хамство чиновника из Ленобласти

Президент Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции зачитал поступивший к нему вопрос жителя города Волосово Ленинградской области Анатолия Терехова. Он пожаловался на хамство со стороны местного чиновника.

"Разговор с чиновником, который спрашивает: "Это вам Путин обещал? Вот с него и спрашивайте. Я вам не обещал". Почему чиновники так по-хамски себя ведут?" Есть такие люди", - прокомментировал президент обращение жителя.

"В каждой среде есть разные люди, в семье не без урода. Постараемся выяснить, кто с вами по-хамски обращался", - резюмировал Путин.

Обращение было зачитано на фоне озвученной одной из журналисток истории о вице-губернаторе Рязанской области Игоря Грекова, который спас людей при эвакуации из села, рядом с которым загорелся склад с боеприпасами.

"Обращаю ваше внимание, что есть и другие люди, такие как Игорь Греков", - прокомментировал Владимир Путин тему о личных качествах российских чиновников.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.