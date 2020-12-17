ЦСКА обыграл "Ростов" и завершил год на втором месте в РПЛ

ЦСКА со счетом 3:1 обыграл "Ростов" и вышел на второе место в чемпионате России по футболу. Хет-трик на счету Федора Чалова.

Московский ЦСКА завершал календарный год матчем в "Ростове". Ранее стало известно, что этот матч может стать последним для Виктора Ганчаренко на посту главного тренера армейцев. Болельщики столичного клуба даже посвятили тренеру несколько баннеров на трибунах.

Счет в матче был открыт уже на второй минуте встречи. Отличился нападающий ЦСКА Федор Чалов, для которого нынешний сезон складывается не слишком удачно.

Во втором тайме Чалов сначала оформил дубль, а затем и хет-трик. Все, что смогли сделать ростовчане - забить гол престижа, автором которого стал Алексей Козлов.

Армейцы прервали семиматчевую серию без побед и, набрав 37 очков, вышли на второе место в таблице, опередив "Спартак". "Ростов" с 32 очками идет пятым.