Путин рассказал о планах водоснабжения Новороссийска и Геленджика

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос волонтера Дмитрия Баженова, есть ли план по решению проблемы с обеспечением водой в Крыму - в Евпатории и Симферополе, а также в Краснодарском крае.

- Есть такой план. Ситуация не просто известная, ей занимаются на правительственном и региональном уровне, - признался Путин и уточнил, что проблему удастся решить.

Он отметил, что в Краснодарском крае эта проблема касается Новороссийска и Геленджика.

- Там была единая система сброса вод, не было разделения между ливневкой и канализационным сбросом, - уточнил президент. - Нужно их разделить, это все в планах. Долго тянется, но это будет реализовано.

Напомним, в этому году в Новороссийске продолжился дефицит питьевой воды из-за пересыхания источников и реконструкции водопровода.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.