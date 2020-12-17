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17.12.2020 15:44
Рубрика: Власть

Путин рассказал о возможном источнике водоснабжения Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос из колл-центра о том, как будет решаться проблема водоснабжения Крыма и других южных городов России.

Фото: Крымова Юлия/РГ
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта

Путин напомнил, что в Севастополе в ближайшее время ограничений водоснабжения не будет. К весне будет налажено водоснабжение города-героя из нового водозабора на реке Бельбек. Пока же решено использовать резервные водоемы - пруды в Инкермане, у горы Гасфорта и в Кадыковском карьере.

По мнению Путина, опреснение морской воды на полуострове тоже возможно, но только точечно.

- Опреснение - достаточно дорогое удовольствие, - отметил Путин. - Это может лечь в тариф водоснабжения. В целом же руководители регионов считают, что для широкого применения это будет неэффективно.

По мнению Путина, опреснительные станции будут необходимы лишь после того, как будут задействованы все иные возможные источники забора воды. " А запасов пресной воды в Крыму достаточно", - отметил Путин. Сейчас геологическими изысканиями на полуострове тщательно занимаются ученые.

- Есть еще для Крыма одна новация. Ученые говорят, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под ним, могут быть очень большие запасы пресной воды, - сказал Путин. - Средства выделяются, на этом государство экономить не будет - не сомневайтесь. В Крыму эта проблема стоит наиболее остро, но тема касается и Новороссийска и Геленджика. Проблему мы решим, средства соответствующие выделяются.

Напомним, решение правительство РФ выделило на водоснабжение полуострова 50 миллиардов рублей. В основном средства направлены на бурение подземных артезианских скважин. Тем временем в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах, в Ялте вода пока подается по графику.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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