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17.12.2020 10:11
Рубрика: Общество

РФ начала тестировать в Черном море новейшую систему слежения за кораблями

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Компания "РТИ" ("Радиолокация. Технологии. Информация"), входящая в Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи ННИДАР, приступила к тестированию новейшей системы автоматического освещения надводной обстановки в Черном море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "РТИ".

Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Новый комплекс с рабочим названием "Стратегия" использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота. В частности, "Стратегия" анализирует информацию от загоризонтных радаров, способных засечь корабли на расстоянии в несколько сотен километров.

Система автоматически распознает принадлежность кораблей, идущих, к примеру, из Средиземного моря в Черное, определит параметры целей, зафиксирует приближение кораблей к территориальным водам РФ или запрещенным районам. Кроме того, она способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки. "Стратегия" также способна к двустороннему взаимодействию с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.

В 2020 году в Черном море корабли НАТО активизировали свою деятельность. Например, в конце ноября в Черное море зашел американский эсминец "Дональд Кук", вооруженный в том числе крылатыми ракетами "Томагавк". И его появление стало уже седьмым заходом кораблей США в акваторию Черного моря в 2020 году. По данным Генштаба Вооруженных Сил РФ, общая продолжительность пребывания кораблей НАТО в Черном море с января по сентябрь текущего года возросла на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом до 40 процентов кораблей Североатлантического альянса оснащены высокоточным оружием большой дальности. На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ноябре о дальнейшем усилении присутствия альянса в Черном море.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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НПК "НИИДАР" - одно из старейших предприятий радиопромышленности России в области создания и эксплуатации особо сложных радиотехнических систем, разработки и производства научно-технической продукции, программных продуктов, продукции производственно-технического назначения. В частности, институт разработал радиолокационные системы предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-ДМ", "Дунай-ЗУ", загоризонтные станции поверхностной волны "Подсолнух-Э", "Лагуна" и "Контейнер", другие радары.

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