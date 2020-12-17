Минздрав и СК проверят информацию о невыплатах медикам Качканара

Во время ежегодной пресс-конференции внимание президента Владимира Путина обратили на то, что от врачей и техперсонала из "красной" зоны приходит много обращений о том, что они не получает надбавку. В качестве примера привели Качканар в Свердловской области.

На поступившую информацию уже отреагировали правоохранительные органы и профильное региональное министерство.

Так, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сообщил, сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам был получен ранее. "Медицинское учреждение не работает как "ковидный" госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять", - сказал он.

Следственный комитет Среднего Урала, в свою очередь, проведет доследственную проверку в связи с сообщением, поступившим в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина о неполучении медицинскими работниками в Качканаре надбавок за работу с пациентами, зараженными COVID-19. "Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством регионального СК России", - подчеркнули в пресс-службе.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.