Новости

В Германии обнаружены останки древнейшего питона на Земле 14:10
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей 14:10
Путин назвал "вбросы" информационным противоборством 14:04
Путин: Россия будет наращивать поддержку Донбасса 13:54
Путин надеется при Байдене решить часть проблем между Россией и США 13:53
Путин заявил о поддержке Навального спецслужбами США 13:52
Путин раскритиковал власти Украины за отсутствие политического мужества 13:51
Минздрав и СК проверят информацию о невыплатах медикам Качканара 13:50
Путин заявил о невмешательстве во внутренние дела "великой" державы США 13:49
Кабмин Армении: Пашинян не объявит об отставке в новогоднем обращении 13:47
В Болгарии сообщили о готовности "Балканского потока" 13:45
Уральская журналистка пропустила пресс-конференцию Путина из-за родов 13:42
Путин посоветовал Шнурову обратиться к фильмам классики советского кино 13:37
Президент Беларуси оценил итоги развития Минской области 13:30
Путин предложил перенести нагрузку по утилизации мусора на производителей упаковки 13:27
СК возбудил уголовное дело после нападения на пост ДПС в Чечне 13:17
Владимир Путин призвал не искать крайних в появлении коронавируса 13:07
Путин ответил на вопрос, когда сделает прививку от коронавируса 12:55
Народный артист СССР Михаил Лавровский стал лауреатом "Золотой маски" 12:50
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом 12:48
Синоптики рассказали, когда в Москве вновь похолодает 12:47
Путин надеется, что в течение года безработица снизится до обычных показателей 12:37
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня 12:36
Лукашенко встретился со спецпредставителем Папы Римского 12:35
СМИ: "Спартак" намерен расстаться с Тедеско до Нового года 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
17.12.2020 13:50
Рубрика: Экономика

Минздрав и СК проверят информацию о невыплатах медикам Качканара

Текст: Екатерина Призова

Во время ежегодной пресс-конференции внимание президента Владимира Путина обратили на то, что от врачей и техперсонала из "красной" зоны приходит много обращений о том, что они не получает надбавку. В качестве примера привели Качканар в Свердловской области.

На поступившую информацию уже отреагировали правоохранительные органы и профильное региональное министерство.

В Тюмени медсестрам и врачам ковидных больниц пообещали высокие зарплаты

Так, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сообщил, сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам был получен ранее. "Медицинское учреждение не работает как "ковидный" госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять", - сказал он.

Следственный комитет Среднего Урала, в свою очередь, проведет доследственную проверку в связи с сообщением, поступившим в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина о неполучении медицинскими работниками в Качканаре надбавок за работу с пациентами, зараженными COVID-19. "Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством регионального СК России", - подчеркнули в пресс-службе.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

В регионах Экономика Работа Зарплата Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего