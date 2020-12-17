Уральская журналистка пропустила пресс-конференцию Путина из-за родов

Аккредитованная сотрудница одного из информационных агентств Екатеринбурга не смогла посетить пресс-конференцию президента Владимира Путина из-за того, что родила ребенка.

Как сообщила модератор площадки в столице Среднего Урала Ольга Армякова, было аккредитовано 70 репортеров, но на месте оказалось только 69.

- Мы узнали об этом только что, и не могу не поделиться новостью. Дело в том, что наша коллега из местного информационного агентства накануне родила сына и по этой причине отсутствует сегодня на пресс-конференции. Думаю, что причина уважительная и вы, Владимир Владимирович, поймете, - сказала Ольга Армякова в эфире.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.