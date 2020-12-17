В Магнитогорске появятся датчики для мониторинга выбросов в атмосферу

По словам главы государства, в одном из обращений от жителей Магнитогорска прозвучали жалобы на качество воздуха. "Что у вас там с этим проходит? - адресовал он вопрос журналисту местного издания, которая присутствовала на площадке в Екатеринбурге. - Для меня это даже неожиданно, так как я знаю, что Магнитка вкладывала много денег, чтобы снизить выбросы, и по имеющимся у меня данным, они уменьшались. Как вы сами оцениваете ситуацию?".

"Очистные сооружения построены, но это не форточка, которую можно открыть и закрыть, - говорит корреспондент магнитогорского СМИ. - Многие принимают за смог из-за комбината туман, который стоит на берегу из-за незамерзающей воды. Не думаю, что так все критично, как пишут в соцсетях. Да, проблемы есть, но комбинат занимается этим".

Это подтверждают и данные, которыми располагает президент: по его словам, магнитогорский комбинат в экологическую программу вложил больше средств, чем другие металлургические центры, и выбросы действительно ужалось сократить.

"Мы сейчас занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране в тех центрах металлургического производства, где работают заводы-загрязнители. В Магнитогорске сделаем то же самое, посмотрим, что там происходит", - сообщил Владимир Путин.

Напомним, как писала в марте "РГ", выбросы в Челябинске и Магнитогорске за год снизились на три процента. "Понятно, что это только начало, необходимо последовательно охватить всю промышленность и предприятия АПК, - пояснил губернатор Южного Урала Алексей Текслер. - К 2024 году в Магнитогорске выбросы снизятся более чем на 20 процентов, в Челябинске - на 38. Сейчас около 30 соглашений готово к подписанию, а всего их будет свыше 70".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.