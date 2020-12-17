В Нижнем Тагиле ограничили продажу алкоголя на Новый год и Рождество

Празднование Нового года и Рождества в крупном промышленном городе Свердловской области - в Нижнем Тагиле - пройдет в это году с некоторыми ограничениями. В частности, как говорится в постановлении администрации муниципалитета, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан.

Под таковыми подразумевается центр города в границах проспекта Мира, улиц Горошникова, Пархоменко и Карла Маркса. Нельзя купить горячительное в этом районе будет 31 декабря с 15.00 до 23.00 часов и 7 января с 10.00 до 15.00 часов.

"Организаторам мероприятий с массовым пребыванием людей во время проведения праздников в декабре 2020 года - январе 2021 года… осуществлять контроль за соблюдением ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции", - в частности отмечается в документе за подписью главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

На Среднем Урале, по данным оперштаба, за сутки выявлено еще 397 случаев COVID-19 (всего с начала пандемии их зафиксировано 52 933). Состояние 652 находящихся в больнице пациентов врачи оценивают как тяжелое. Покинули стены медучреждения за сутки 405 человек, а всего врачи вылечили 45 222 пациента.

"Зарегистрировано 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 1 279", - рапортует ведомство.