Рестайлинговый Lada Largus: новые подробности

Как уже сообщалось, АвтоВАЗ с 30 ноября выпускает предсерийные образцы Lada Largus Facelift. С конвейера сходят преимущественно Largus Cross в топовой комплектации. Все они окрашены в белую эмаль. Паблик AvtoVAZ News раскрыл оснащение обновлённого Largus Cross.

"Вседорожный" универсал получил датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, мультимедийную систему с камерой заднего вида, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной оплёткой и обогревом, центральный подлокотник, трёхступенчатый подогрев передних кресел и обогрев задних сидений.

Помимо этого, автомобиль оборудован противотуманными фарами, передним и задним парктрониками, наружными зеркалами с обогревом и электрорегулировкой, выкидным ключом с функцией блокировки и отпирания задней двери.

Напомним, что внутри Largus FL может похвастать передней панелью и дверными картами от Renault Duster-1, а также рулевым колесом, щитком приборов, сиденьями и подлокотником от Lada Xray Cross.

В рамках фейслифта Largus Cross примерил фирменное Х-образное оперение с фарами от Renault Logan-2, чёрно-глянцевую ячеистую решётку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы, боковые зеркала от Lada Vesta, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя, укороченную антенну на крыше.

Известно, что цветовая гамма семейства Lada Largus пополнилась за счёт нового цвета, который напоминает ранее применяемый "Кварц".

Силовые агрегаты остались прежними. Lada Largus оснащается 1,6-литровыми "атмосферниками" мощностью 87 л.с. и 106 л. с. Коробка передач - 5-ступенчатая "механика". Сегодня обычный универсал стоит от 653 900 рублей, "вседорожный" вариант - от 813 900 рублей.

По предварительным данным, серийное производство рестайлингового Lada Largus начнётся в январе 2021 года. Продажи могут стартовать в феврале или в марте.