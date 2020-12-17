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17.12.2020 17:00
Рубрика: Культура

Автор "Благоволительниц" снимет режиссерский дебют с российской кинокомпанией

Текст: Сусанна Альперина

Радует, как работают на международном рынке наши кинокомпании. В начале этой недели объявил программу американский кинофестиваль независимого кино Sundance. Многие, в том числе и "РГ" написали, что в ней принимает участие проект продюсера Тимура Бекмамбетова - новая, современная экранизация "Ромео и Джульетты". Но немногие заметили, что в программе есть и картина "Мир грядущий" режиссера Моны Фаствольд Лерче к производству которой имеет отношение российская компания Hype Film - они сопродюсеры. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в этом году. На Sundance пройдет североамериканская премьера этой драмы.

Однако дня не прошло, как та же кинокомпания Hype Film огорошила другой новостью. Они разрабатывают новый международный проект на русском языке в сотрудничестве с писателем Джонатаном Литтеллом. А конкретнее - начали работу над полнометражной картиной по оригинальному сценарию писателя Литтелла, автора, получившего мировую известность благодаря бестселлеру "Благоволительницы". Джонатан Литтел - лауреат Гонкуровской премии и обладатель Гран-при Французской академии. Для него эта картина станет режиссерском дебютом в игровом кино. На данный момент проект находится в активной стадии пре-продакшн, съемки будут проходить в 2021 году. Подчеркнем еще раз, что это - не экранизация "Благоволительниц", как многие могут подумать. Это новый оригинальный сценарий, написанный всемирно известным автором.
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"Мы счастливы возможности создавать новую картину с Джонатаном, который бесспорно является признанным литературным гением нашего времени, а "Благоволительницы" - одним из важнейших произведений современности. Для нас в особенности ценно и важно, что свой дебют в игровом кино Джонатан решил сделать именно на русском языке и что он проявляет большой интерес к нашей культуре. Мы гордимся, что наша компания Hype Film продолжает развиваться в направлении международной копродукции в сотрудничестве с ключевыми игроками мировой киноиндустрии", - говорит Илья Стюарт, продюсер Hype Film.

Полнометражный фильм будет создан в международной копродукции с французской компанией Veilleur de Nuit и продюсерами Жан-Марк Жири (Jean-Marc Giri) и Жюли Виез (Julie Viez), и немецкой компанией Senator во главе с продюсерами Ульф Исраэль (Ulf Israel) и Райк Молер (Reik Moller).

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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