Skoda будет продавать старое и новое поколение Fabia параллельно

Томас Шефер, возглавляющий компанию Skoda, заявил, что новая генерация универсала Fabia Combi не появится ранее 2023 года. Буквально это значит, что модель в зависимости от типа кузова будет представлена разными поколениями.

Новый хэтчбек Skoda Fabia выйдет уже в 2021 году, а вот Fabia Combi генерацию не сменит и будет продаваться в неизменном виде до конца 2022 года. Новый универсал запланирован к выходу в начале 2023 года. С чем связано подобное решение, Шефер в беседе с Auto Motor und Sport не уточнил.

Не исключено, что Skoda вынуждена в силу других приоритетов на ближайшее время, например, выпуск электрического кроссовера Enyaq iV, экономить. И компания может себе это позволить, так как конкурентов у Fabia Combi на европейском рынке попросту нет.

Ранее Шефер говорил, что универсал Fabia Combi "подчёркивает стремление компании предложить клиентам доступную и практичную мобильность в сегменте начального уровня".