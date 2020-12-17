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17.12.2020 16:01
Рубрика: Легковые авто

Skoda будет продавать старое и новое поколение Fabia параллельно

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Томас Шефер, возглавляющий компанию Skoda, заявил, что новая генерация универсала Fabia Combi не появится ранее 2023 года. Буквально это значит, что модель в зависимости от типа кузова будет представлена разными поколениями.

Фото: скриншот с youtube.com
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Новый хэтчбек Skoda Fabia выйдет уже в 2021 году, а вот Fabia Combi генерацию не сменит и будет продаваться в неизменном виде до конца 2022 года. Новый универсал запланирован к выходу в начале 2023 года. С чем связано подобное решение, Шефер в беседе с Auto Motor und Sport не уточнил.

Не исключено, что Skoda вынуждена в силу других приоритетов на ближайшее время, например, выпуск электрического кроссовера Enyaq iV, экономить. И компания может себе это позволить, так как конкурентов у Fabia Combi на европейском рынке попросту нет.

Ранее Шефер говорил, что универсал Fabia Combi "подчёркивает стремление компании предложить клиентам доступную и практичную мобильность в сегменте начального уровня".

#Skoda