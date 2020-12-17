СМИ: "Спартак" намерен расстаться с Тедеско до Нового года

Футбольный клуб "Спартак" намерен расстаться с главным тренером Доменико Тедеско, который ранее объявил об уходе из московской команды по завершении срока действия контракта в конце сезона, в текущем месяце. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Такой вариант руководство "красно-белых" обсудит с немецким специалистом. Вместе с Тедеско клуб покинет и его ассистент Андреас Хинкель.

При этом, по данным издания, "Спартак" заинтересован в приглашении на этот пост только иностранного специалиста.

После 19 туров "Спартак" занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 35 очков и отставая на шесть баллов от лидирующего "Зенита".