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17.12.2020 07:30
Рубрика: В мире

"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от коронавируса

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
В Бразилии в среду официально представили План вакцинации населения от коронавируса. Документ содержит список вакцин, которые будут и могут быть использованы для иммунизации граждан, оговаривает предполагаемые затраты государства на обеспечение этого процесса. Однако, главный вопрос - о сроках начала вакцинации - так и остался без ответа.

Презентацию плана провел министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пазуэлло в присутствии президента Жаира Болсонаро, который накануне прямо заявил о том, что не собирается участвовать в вакцинации.

Фото: REUTERS
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"Все вакцины, производимые в Бразилии, будь то Бутантан (институт в Сан-Паулу, участвующий в испытаниях китайской вакцины CoronaVac - прим. "РГ"), или Fiocruz (институт в Рио-де-Жанейро, участвующий в испытаниях оксфордской вакцины - прим. "РГ"), или любое другое предприятие, будут пользоваться привилегиями государственной системы здравоохранения", - заявил министр Пазуэлло.

Уже на этой неделе президент Болсонаро должен подписать указ о выделении в общей сложности четырех миллиардов долларов США на обеспечение вакцинации населения. Бразилия уже выделила около 390 миллионов долларов на покупку ста миллионов доз оксфордской вакцины и организацию ее производства на базе института Fiocruz. Кроме того, правительство рассчитывает получить 42,5 миллиона доз вакцины в рамках инициативы Covax, а также ведет переговоры с Pfizer о приобретении 70 миллионов доз ее препарата.

В списке плана вакцинации в общей сложности фигурирует 11 препаратов, которые бразильский минздрав может закупить в случае необходимости. Среди них китайский CoronaVac, 46 миллионов доз которого планирует купить штат Сан-Паулу, и российский "Спутник V".

В стране полным ходом идет подготовка к запуску производства российской вакцины. Глава секретариата здравоохранения штата Баия Фабио Вилас-Боас заявил в среду, что производство "Спутника V" на территории Бразилии должно стартовать уже 5 января 2021 года. В сентябре 2020 года губернатор штата Руй Коста подписал соглашение о приобретении 50 миллионов доз российского препарата.

"Как только будет получено разрешение Anvisa (бразильское Национальное агентство по санитарному надзору - прим. "РГ"), мы сможем приобрести ее для Баии, в соответствии с договоренностями, достигнутыми губернатором Руйем Костой", - заявил в среду Вилас-Боас.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
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План вакцинации, представленный министром здравоохранения, предусматривает четыре стадии. Первыми вакцину получат работники сферы здравоохранения, а также люди старше 75 лет и индейцы. Вторыми в очередь за прививкой встанут бразильцы в возрасте от 60 до 74 лет. Затем препарат смогут получить люди с хроническими заболеваниями. А на четвертом этапе вакцинироваться смогут учителя, охранники правопорядка и сотрудники исправительных учреждений. В общей сложности таковых в Бразилии, по оценкам минздрава, насчитывается около 50 миллионов человек - четверть населения страны.

В среду Бразилия перешагнула отметку в семь миллионов заболевших COVID-19. Согласно данным министерства здравоохранения страны на 16 декабря, за минувшие 24 часа здесь выявлено 70 тысяч 574 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии больше за сутки заболевало только 29 июня - 70 тысяч 869 человек. При этом из-за технических неполадок штат Сан-Паулу - эпицентр пандемии коронавируса в стране по количественным показателям - не смог направить статистические данные о ситуации вокруг COVID-19 в регионе.

В мире Южная Америка Бразилия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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