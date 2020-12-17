Стив Маттин больше не будет рисовать автомобили Lada

Шеф-дизайнер Lada Стив Маттин, разработавший облик большинства выпускающихся автомобилей российского бренда, с 1 января 2021 года оставит свой пост.

Стив Маттин пришёл на АвтоВАЗ девять лет назад и "выстрелил" концептом Lada Xray, который был презентован в рамках Московского автосалона в 2021 году и стал основой для создания фирменного иск-стиля автомобилей марки.

В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что Маттин "принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам".

Президент компании Ив Каракатзанис поблагодарил шеф-дизайнера за годы работы и вклад в развитие Lada, сообщив, что Маттин принял его предложение "продолжить отношения с АвтоВАЗом в качестве советника".

Жан-Филипп Салар, который с нового года займёт место Маттина, возглавляет дирекцию по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Под его руководством разработана вся линейка Dacia, включая новое поколение Logan и Sandero, а также кросс-купе Arkana для российского рынка. До этого Салар трудился в дизайн-центрах Renault в Южной Корее (марка Samsung) и Индии.