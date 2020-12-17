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17.12.2020 14:24
Рубрика: Российский автопром

Стив Маттин больше не будет рисовать автомобили Lada

Текст: Константин Руссов
Стив Маттин. Фото: Андрей Холмов/ТАСС Стив Маттин. Фото: Андрей Холмов/ТАСС
Стив Маттин. Фото: Андрей Холмов/ТАСС

Шеф-дизайнер Lada Стив Маттин, разработавший облик большинства выпускающихся автомобилей российского бренда, с 1 января 2021 года оставит свой пост.

Фото: www.drom.ru
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Стив Маттин пришёл на АвтоВАЗ девять лет назад и "выстрелил" концептом Lada Xray, который был презентован в рамках Московского автосалона в 2021 году и стал основой для создания фирменного иск-стиля автомобилей марки.

В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что Маттин "принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам".

Президент компании Ив Каракатзанис поблагодарил шеф-дизайнера за годы работы и вклад в развитие Lada, сообщив, что Маттин принял его предложение "продолжить отношения с АвтоВАЗом в качестве советника".

Жан-Филипп Салар, который с нового года займёт место Маттина, возглавляет дирекцию по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Под его руководством разработана вся линейка Dacia, включая новое поколение Logan и Sandero, а также кросс-купе Arkana для российского рынка. До этого Салар трудился в дизайн-центрах Renault в Южной Корее (марка Samsung) и Индии.

Жан-Филипп Салар. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada