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17.12.2020 07:09
Рубрика: Экономика

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Цена на биткоин в четверг выросла более чем на 13%, впервые преодолев отметку в 22 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance. Таким образом, цена криптовалюты снова обновила исторический максимум.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал CoinMarketCap, высчитывающий средние данные по более чем 20 биржам, по состоянию на 06.19 мск биткоин дорожал на 13,49% - до 22 058 долларов; а на Binance - на 14,20% - до 22 069 долларов. Эксперты полагают, что рост продолжится, если в течение одного-двух дней не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что курс криптовалюты впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч долларов. 16 декабря к 17.15 мск курс биткоина на максимуме добирался до отметки 20 811,46 доллара США.

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