Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Цена на биткоин в четверг выросла более чем на 13%, впервые преодолев отметку в 22 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance. Таким образом, цена криптовалюты снова обновила исторический максимум.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал CoinMarketCap, высчитывающий средние данные по более чем 20 биржам, по состоянию на 06.19 мск биткоин дорожал на 13,49% - до 22 058 долларов; а на Binance - на 14,20% - до 22 069 долларов. Эксперты полагают, что рост продолжится, если в течение одного-двух дней не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что курс криптовалюты впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч долларов. 16 декабря к 17.15 мск курс биткоина на максимуме добирался до отметки 20 811,46 доллара США.