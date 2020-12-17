У американцев проблемы: пикапы внезапно выросли до неимоверных размеров

Trucks have been getting bigger, more energy & space consuming, more polluting, and much deadlier to everyone around them, including kids. Not because most of us actually need bigger vehicles, but as ego boosts, status symbols & “indicators of male virility.” HT @PickledEntropy pic.twitter.com/vnE08Hxhgk— Brent Toderian (@BrentToderian) December 13, 2020
У американцев появилась новая тема для обсуждений в соцсетях. Любимые ими пикапы выросли настолько, что их гигантские размеры, их избыточность уже просто невозможно не замечать. Особенно это бросается в глаза, когда новейшие траки фотографируют рядом с автомобилями, которые раньше были на дороге одними из самых крупных. Такие снимки часто становятся вирусными и собирают множество возмущенных комментариев.
Например, недавно пользователь Twitter Брент Тодериан выложил фотографию нового Ford F-150, снятого рядом с Toyota Tacoma начала 2000-х, сопроводив ее следующим: "Пикапы становятся все больше, потребляют все больше энергии и пространства, загрязняют окружающую среду и становятся более опасными для всех, кто их окружает, включая детей.
Не потому, что большинству из нас на самом деле нужны машины большего размера, а в качестве повышения эго, символов статуса и "индикаторов мужской силы".
Фотография Брента вызвала такой ажиотаж, что вскоре в комментариях к его посту объявился пиар-менеджер Ford, который попытался убедить возмущенную публику, что в больших пикапах нет ничего плохого, все-таки их покупают в основном для работы, а не для баловства.
Еще одна фотография, получившая популярность - новый Chevrolet Silverado, огромной глыбой возвышающийся над немаленьким, казалось бы, Lexus GX (аналог Toyota Land Cruiser).
the hood of this Silverado is at the same level as the top of the Lexus GX's windshield 🥲 pic.twitter.com/X8716rpR19— snow & sleet death (@heatxdeath) December 15, 2020