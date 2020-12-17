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17.12.2020 09:00
Рубрика: Легковые авто

У американцев проблемы: пикапы внезапно выросли до неимоверных размеров

Текст: Григорий Гомельчук

У американцев появилась новая тема для обсуждений в соцсетях. Любимые ими пикапы выросли настолько, что их гигантские размеры, их избыточность уже просто невозможно не замечать. Особенно это бросается в глаза, когда новейшие траки фотографируют рядом с автомобилями, которые раньше были на дороге одними из самых крупных. Такие снимки часто становятся вирусными и собирают множество возмущенных комментариев.

Фото: www.autohome.com.cn
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Например, недавно пользователь Twitter Брент Тодериан выложил фотографию нового Ford F-150, снятого рядом с Toyota Tacoma начала 2000-х, сопроводив ее следующим: "Пикапы становятся все больше, потребляют все больше энергии и пространства, загрязняют окружающую среду и становятся более опасными для всех, кто их окружает, включая детей.

Не потому, что большинству из нас на самом деле нужны машины большего размера, а в качестве повышения эго, символов статуса и "индикаторов мужской силы".

Фотография Брента вызвала такой ажиотаж, что вскоре в комментариях к его посту объявился пиар-менеджер Ford, который попытался убедить возмущенную публику, что в больших пикапах нет ничего плохого, все-таки их покупают в основном для работы, а не для баловства.

Еще одна фотография, получившая популярность - новый Chevrolet Silverado, огромной глыбой возвышающийся над немаленьким, казалось бы, Lexus GX (аналог Toyota Land Cruiser).