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17.12.2020 04:18
Рубрика: В мире

В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов

Более 9 тысяч домов остались без электричества в двух японских префектурах из-за снегопада. Наиболее сложная ситуация - в Ниигате, которая находится на западном побережье острова Хонсю. Осадки там начались еще 14 декабря и продолжаются до сих пор.

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
В Японии из-за снегопадов пострадали более 10 человек

Высота снежного покрова уже достигла двух метров, что привело к нарушению транспортного сообщения. На нескольких магистралях, проходящих через горные районы, заблокированными оказались сотни автомобилей. Многие из них простояли без движения всю ночь.

Также нарушено движение поездов на линии, соединяющей Токио и северную префектуру Акита.

Как передает телеканал NHK, на горнолыжном курорте в Ниигате погибла любительница зимних видов спорта. Девушка решила покататься на сноуборде в непогоду, но провалилась под снег и не смогла выбраться.

Снег на западе Японии и в северных районах страны идет уже третьи сутки. За минувшие 24 часа в префектуре Ниигата выпало рекордное количество осадков.

В мире Восточная Азия Япония

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