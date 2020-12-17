В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов

Более 9 тысяч домов остались без электричества в двух японских префектурах из-за снегопада. Наиболее сложная ситуация - в Ниигате, которая находится на западном побережье острова Хонсю. Осадки там начались еще 14 декабря и продолжаются до сих пор.

Высота снежного покрова уже достигла двух метров, что привело к нарушению транспортного сообщения. На нескольких магистралях, проходящих через горные районы, заблокированными оказались сотни автомобилей. Многие из них простояли без движения всю ночь.

Также нарушено движение поездов на линии, соединяющей Токио и северную префектуру Акита.

Как передает телеканал NHK, на горнолыжном курорте в Ниигате погибла любительница зимних видов спорта. Девушка решила покататься на сноуборде в непогоду, но провалилась под снег и не смогла выбраться.

Снег на западе Японии и в северных районах страны идет уже третьи сутки. За минувшие 24 часа в префектуре Ниигата выпало рекордное количество осадков.