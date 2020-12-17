При внесении сведений об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов теперь нужно указывать дату начала и окончания эксплуатации транспортного средства, и она не может превышать срок, на который человеку установлена инвалидность. Приказ минтруда об этом вступает в силу с 20 декабря.

Как пояснили в ведомстве, право на льготный доступ к специальным местам на парковке с 1 января 2021 года будет проверяться исключительно на основании сведений из Федерального реестра инвалидов. Дополнительная информация о транспортном средстве требуется в связи с тем, что данные о нем в системе можно менять неограниченное число раз.

"Уже сейчас гражданину с инвалидностью достаточно направить сведения об автомобиле, которым он пользуется, в реестр через личный кабинет портала госуслуг, и они обновятся в течение 15 минут. При этом также можно вносить машины такси и каршеринга. В свою очередь администраторы парковочных пространств получают подтверждение права гражданина на льготную парковку также с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов", - рассказали в минтруде. В пилотном режиме система заработала с 1 июля, и к декабрю возможностью упрощенного порядка оформления льготной парковки воспользовались более 190 тысяч граждан с инвалидностью.

Когда знак "Инвалид" выдавался учреждением медико-социальной экспертизы, это требовало личной явки и не позволяло оперативно менять сведения об используемом автомобиле. Право на бесплатную парковку на специальных парковочных местах имеют транспортные средства, управляемые и (или) перевозящие инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности. Инвалиду или его представителю нужно подать заявление об использовании автомобиля в Пенсионный фонд России через портал госуслуг, личный кабинет Федерального реестра инвалидов в электронном виде. Если гражданин не зарегистрирован на госуслугах, он может обратиться в МФЦ.