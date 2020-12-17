Верховный суд разъяснил, какие автономера считаются поддельными

Пленум Верховного суда разъяснил, что считать поддельными, а что подложными регистрационными знаками и документами в уголовных делах. Это важно для правильной квалификации преступления и назначения наказания за него. Также в постановлении пленума разъясняется, что считать официальным, а что важным личным документом. Так, например, водительское удостоверение наравне с паспортом считается важным личным документом. Это также нужно для правильной квалификации, например, кражи такого документа.

Подделкой регистрационного знака признается его изготовление в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в знак изменений, искажающих нанесенные на него символы, например, с помощью подкраски, допускающих иное его прочтение.

К использованию заведомо подложного регистрационного знака относятся, в частности, установка в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия на транспортном средстве регистрационного знака, изготовленного в установленном порядке, но отличного от внесенного в регистрационные документы. Например, знак выдан на другой автомобиль.

Напомним, что ранее Пленум Верховного суда давал точно такое же разъяснение, что считать поддельным регистрационным знаком, для административного производства. Раньше была такая практика, когда потертые от времени номера люди сами подкрашивали, чтобы они читались. А их потом обвиняли в подделке знаков. Но ведь прочтение номера в результате подкрашивания не изменилось. Значит, номер никто не подделывал. И привлекать автомобилиста ни к административной, ни к уголовной ответственности нет никаких оснований.

При этом надо понимать, что не всякая подделка госномера - уголовное преступление. По 326 статье Уголовного кодекса за подделку номера могут привлечь только в случаях, если номер был подделан для совершения преступления или его сокрытия. Когда автомобилист наклеивает на регистрационный знак кусок изоленты, изменяющей номер, чтобы избежать штрафов от автоматических камер, - это административное нарушение. Наказание за это предусмотрено частью 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях за использование видоизмененных знаков. Грозит за это штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на один - три месяца.

Примечательно, что в Уголовном кодексе разницы в использовании поддельных или подложных знаков нет. За любое из этих деяний ответственность едина: от штрафа 80 тысяч рублей до 2 лет заключения.

Однако разница и существенная есть для подложных или поддельных документов. За подделку документов грозит лишение свободы до двух лет. Подделать можно официальный документ. К официальными документами относятся те, которые способны повлечь юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей. Например, водительская медсправка предоставляет человеку право сдачи экзамена и получения водительского удостоверения.

Подделать можно паспорт или любое удостоверение, предоставляющее те или иные права или освобождающее от обязанностей. Например, предъявление поддельного водительского удостоверения инспектору ДПС, подтверждает право управления транспортным средством и освобождает от административной ответственности за управление без такого права.

Подделкой признаются, как незаконное изменение отдельных частей подлинного официального документа с помощью подчистки или дописки, искажающее его действительное содержание, так и изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланков, печатей и штампов.

К заведомо подложным документам относятся любые поддельные документы, удостоверяющие юридически значимые факты, за исключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа. Подложным может быть договор купли-продажи или, например, диагностическая карта. Наказание за использование подложного документа в разы ниже - штраф до 80 тысяч рублей или арест до шести месяцев.

Использование подлинного документа с истекшим сроком действия состава преступления не образует.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что постановление пленума Верховного суда России содержит и другие важные разъяснения, касающиеся различных аспектов преступлений, которые так или иначе связаны с фальшивыми документами. Например, уточняется, что можно считать важными документами.

"Уголовный кодекс предусматривает повышенную ответственность за похищение у человека важного документа. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за похищение у гражданина паспорта или другого важного документа были осуждены 1 038 человек. В этом году за то же преступление осужден 361 гражданин. На практике нередко суды по-разному трактуют вопрос, считать ли тот или иной документ важным, а юристам нужны четкие ориентиры", - рассказал Владимир Груздев.

Верховный суд разъясняет, что важными личными документами могут быть признаны вид на жительство, военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и другие.

"К важным документам также относятся загранпаспорт, дипломатический и служебный паспорта. Подготовленные разъяснения помогут усовершенствовать правовую практику", - отметил Владимир Груздев.

Другое важное разъяснение связано с тем, что считать официальными документами. В УК установлена ответственность за приобретение и сбыт официальных документов, а также похищение или повреждение документов. Под официальными понимаются в том числе электронные документы.

"Выдаваться официальные документы могут образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и прочими. Иными словами, уголовная ответственность может наступать за похищение или уничтожение доверенностей, в том числе электронных, зачетной книжки студента и т.п. Преступлением также будет считаться покупка гражданином медицинской справки для получения водительских прав", - объяснил Владимир Груздев.