Владимир Путин призвал не искать крайних в появлении коронавируса

Ответом на пандемию коронавируса должен стать не поиск виновных в появлении и распространении заболевания, а объединение усилий всех стран в борьбе с проблемой, считает президент России Владимир Путин. По его словам, "это будет правильным направлением нашего сотрудничества".

"Надо бы подумать о том, как помогать тем людям, которые оказались в особо тяжелых условиях. Снять хотя бы ограничения различного рода - торговые ограничения, санкции - в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления последствий пандемии. Вот о чем надо подумать, а не искать крайних", - сказал Путин во время пресс-конференции.

Слухов об этом много, но в России не видят никаких подтверждений, связанных с обвинениями в адрес кого бы то ни было, подчеркнул глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.