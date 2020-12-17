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17 декабря 2020 г.

Закон Вологодской области от 17 декабря 2020 года № 4827-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 закона области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Вологодской области на 2021 год"

Дата подписания 17 декабря 2020 г.
Опубликован 17 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон Вологодской области от 9 октября 2020 года № 4763-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Вологодской области на 2021 год"

Принят постановлением Законодательного Собрания области № 466 9 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 закона области от 9 октября 2020 года № 4763-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Вологодской области на 2021 год" изменение, заменив цифры "9 701" цифрами "10 221".

Статья 2

Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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