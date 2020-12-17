Новости

Премьеры Бельгии, Испании и Люксембурга ушли на карантин из-за COVID у Макрона 20:43
"Химки" одержали волевую победу над "Локомотивом" в матче 19-го тура РПЛ 20:34
За два часа на Госуслугах подано более 100 тысяч заявок на детские выплаты 19:45
В Госдуме раскритиковали решение о санкциях в отношении российского спорта 19:36
Глава СПЧ: Поправки об иноагентах не ущемляют права 19:20
Тизер: Ларс фон Триер снимет финальный сезон "Королевства" 19:19
В новом фильме Джастин Тимберлейк сыграет экс-заключенного 19:17
В Польше с 28 декабря введут трехнедельный карантин 19:08
О чем напомнил французский салон в гомельском дворцовом ансамбле 19:00
Минтруд: Более 16 млн детей смогут получить выплату к Новому году 18:46
Российские биатлонисты в 34-й раз подряд не смогли попасть на подиум 18:40
Поклонники на прощание подарят Трампу дом за 3 миллиона долларов 18:29
Путин: Белорусам нужно дать возможность решать вопросы без вмешательства извне 18:16
Путин пожелал президенту Франции Макрону скорейшего выздоровления от COVID-19 17:53
Болгария продлила локдаун до 31 января 17:50
Заммэра Москвы предложил заменить 14-дневную изоляцию для мигрантов на тесты ПЦР 17:48
Путин опроверг догадку о заговоре против Рогозина в деле Сафронова 17:43
Три новые выделенки для транспорта откроют в Москве в конце декабря 17:40
Путин пока не планирует говорить по телефону с Байденом или Трампом 17:30
Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17:26
Путин: Гимн РФ был и остается объединяющим символом России 17:25
Песков не исключил создание альтернатив YouTube 17:20
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном возвращении Промеса 17:09
Автор "Благоволительниц" снимет режиссерский дебют с российской кинокомпанией 17:00
Столичные библиотеки и ДК открыли новогодний праздничный онлайн-марафон 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
17.12.2020 19:45
Рубрика: Экономика

За два часа на Госуслугах подано более 100 тысяч заявок на детские выплаты

Текст: Ирина Алпатова

За первые два часа на новую выплату на детей до 8 лет на портале госуслуг подано более 100 тысяч заявлений, сообщила пресс-служба Минцифры.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Минтруд: Более 16 млн детей смогут получить выплату к Новому году

Выплату рассчитана на семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей на ребенка.

Большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет.

На портале Госуслуг можно подать заявление для назначения новой единовременной выплаты. Оформлять заявление необходимо, только если если ранее выплаты на детей не оформлялись (тогда один из родителей подает заявление на новую выплату от 0 до 8 лет) или указанный ранее счет для перечисления денег был закрыт (предусмотрена специальная форма заявления для внесения новых данных, куда будут перечислены деньги).

О новой выплате для детей до 8 лет сообщил Президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции.

Минфин назвал объем выплат семьям с детьми до восьми лет

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минцифры

Главное сегодня

Важные заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Главное
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Президент подписал указ о новогодней выплате на детей
За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего