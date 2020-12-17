За два часа на Госуслугах подано более 100 тысяч заявок на детские выплаты

За первые два часа на новую выплату на детей до 8 лет на портале госуслуг подано более 100 тысяч заявлений, сообщила пресс-служба Минцифры.

Выплату рассчитана на семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей на ребенка.

Большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет.

На портале Госуслуг можно подать заявление для назначения новой единовременной выплаты. Оформлять заявление необходимо, только если если ранее выплаты на детей не оформлялись (тогда один из родителей подает заявление на новую выплату от 0 до 8 лет) или указанный ранее счет для перечисления денег был закрыт (предусмотрена специальная форма заявления для внесения новых данных, куда будут перечислены деньги).

О новой выплате для детей до 8 лет сообщил Президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции.