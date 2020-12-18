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Акции CD Projekt RED обвалились после удаления Cyberpunk 2077 из PS Store

Текст:   Богдан Бобров
18.12.2020,  
14:55
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Акции студии CD Projekt RED продолжают стремительное падение, рискуя сорваться в крутое пике.

Стоимость ценных бумаг польской компании заметно снизилась на фоне удаления игры Cyberpunk 2077 из PlayStation Store. В ходе торгов на Варшавской бирже акции обвалились почти на 20%.

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Разработчики в свою очередь уже успели сделать заявление, сообщив, что физические копии останутся в продаже. Для тех, кто решит не возвращать деньги, обновления и патчи будут выходить согласно представленному ранее расписанию.

Интернет уже начали заполнять шутки о том, что CD Projekt RED стала первой компанией, которая смогла перенести игру даже после релиза.

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Фото: istock
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