Новости

Билл Гейтс сообщил о "худшем" периоде пандемии коронавируса в США 00:57
Во Франции захвативший заложников мужчина найден мертвым 00:00
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 17.12.2020
Умер актер Джереми Буллок, Боба Фетт из "Звездных войн" 17.12.2020
Власти Подмосковья заблокируют пещеры после ЧП с детьми 17.12.2020
Директор предприятия во Франции взял в заложники жену, двое ранены 17.12.2020
Бастрыкин проконтролирует расследование по факту смерти Легкоступовой 17.12.2020
ЦСКА обыграл "Ростов" и завершил год на втором месте в РПЛ 17.12.2020
Тренер "Локомотива" Николич ответил на вопрос об отставке 17.12.2020
Пропавшие в Сьяновских пещерах дети найдены живыми 17.12.2020
КПРФ внесла проект о предельных наценках на товары 17.12.2020
Шарапова согласилась выйти замуж за миллионера из Великобритании 17.12.2020
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение CAS 17.12.2020
Найден инструктор пропавших в Сьяновских пещерах 17.12.2020
На лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 выделено 2,78 млрд руб 17.12.2020
В Подмосковье в пещере потерялись 10 туристов 17.12.2020
Цены на бензин в России стабильны уже девять недель 17.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от COVID-19 более 21,5 тыс. военнослужащих 17.12.2020
Премьеры Бельгии, Испании и Люксембурга ушли на карантин из-за COVID у Макрона 17.12.2020
"Химки" одержали волевую победу над "Локомотивом" в матче 19-го тура РПЛ 17.12.2020
За два часа на Госуслугах подано более 100 тысяч заявок на детские выплаты 17.12.2020
В Госдуме раскритиковали решение о санкциях в отношении российского спорта 17.12.2020
Глава СПЧ: Поправки об иноагентах не ущемляют права 17.12.2020
Тизер: Ларс фон Триер снимет финальный сезон "Королевства" 17.12.2020
В новом фильме Джастин Тимберлейк сыграет экс-заключенного 17.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 00:57
Рубрика: В мире

Билл Гейтс сообщил о "худшем" периоде пандемии коронавируса в США

Фото: AP Photo/Elaine Thompson Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Основатель Microsoft Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз по коронавирусу в США. Следующие полгода могут стать "худшими" за все время пандемии, заявил миллиардер в эфире CNN. Он высказался за ужесточение ограничительных мер в стране.

Фото: AFP/Sujit Jaiswal
В США одобрен первый тест для диагностики коронавируса на дому

По мнению Гейтса, главная причина такого положения дел - нежелание носить маски и соблюдать дистанцию. "Мы могли бы избежать большого процента этих смертей", - подчеркнул он. Напомним, в сентябре Гейтс говорил, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, и человечество спасет вакцинация.

Ранее представители системы здравоохранения США заявили, что зимний всплеск заболеваемости, вероятно, будет самым смертоносным. Согласно последним данным, в США коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 16 520 408 человек Скончались более 300 тысяч американцев.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Билл Гейтс

Главное сегодня

Важные заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Главное
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Президент подписал указ о новогодней выплате на детей
На лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 выделено 2,78 млрд руб
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек