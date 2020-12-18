Билл Гейтс сообщил о "худшем" периоде пандемии коронавируса в США

Основатель Microsoft Билл Гейтс озвучил мрачный прогноз по коронавирусу в США. Следующие полгода могут стать "худшими" за все время пандемии, заявил миллиардер в эфире CNN. Он высказался за ужесточение ограничительных мер в стране.

По мнению Гейтса, главная причина такого положения дел - нежелание носить маски и соблюдать дистанцию. "Мы могли бы избежать большого процента этих смертей", - подчеркнул он. Напомним, в сентябре Гейтс говорил, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году, и человечество спасет вакцинация.

Ранее представители системы здравоохранения США заявили, что зимний всплеск заболеваемости, вероятно, будет самым смертоносным. Согласно последним данным, в США коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 16 520 408 человек Скончались более 300 тысяч американцев.