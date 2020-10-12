Новости

Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию 05:05
Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором США 04:55
Главный инфекционист США отреагировал на свое участие в агитации за Трампа 04:49
Выздоровевший Трамп возобновит проведение предвыборных митингов 04:28
ВКС России ликвидировали 28 очагов пожаров в Сирии 03:47
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле 03:40
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире 03:35
Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон 03:07
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября 02:53
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13 02:40
Два человека погибли во время урагана "Дельта" в США 02:31
Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ 02:21
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса 02:18
У берегов Туниса 11 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки 01:49
Синоптики рассказали о длительности бархатного сезона на курортах России 01:42
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах 01:40
Twitter счел вводящей в заблуждение публикацию Трампа о коронавирусе 00:28
Москве скончались 34 пациента с коронавирусом 00:02
Росстат больше остальных ведомств потратил в этом году на IT 00:00
Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка 11.10.2020
Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце 11.10.2020
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11.10.2020
Более 12,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 11.10.2020
В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 11.10.2020
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 11.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 03:35
Рубрика: Общество

Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире

Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Филантроп и один из основных спонсоров Всемирной организации здравоохранения Билл Гейтс заявил, что победить коронавирус можно только с помощью сверхэффективной вакцины. "Единственный путь для полного возвращения к норме - это получение препарата, который будет доступен всем. Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе ", - сказал миллиардер в эфире американского телеканала NBC.

Билл Гейтс похвалил российский подход к разработке вакцины от коронавируса

До июня 2008 года Гейтс был главой корпорации Microsoft, а затем отошел от дел и решил направить заработанные деньги на благотворительность. Предприниматель вместе с супругой Мелиндой основал фонд, который уже выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Ранее Гейтс прогнозировал, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году. По словам миллиардера, это самый оптимистичный сценарий. Главное условие - "сбить показатели распространения инфекции" по всему миру. Для этого необходима вакцина.

Желание бизнесмена привить всех людей на планете Земля вызывает определенные вопросы у людей, считающих, что невозможно решить проблему только путем уколов. Тем более, когда речь идет о вирусе. Ведь даже прививки от сезонного гриппа не всегда помогают, так как каждый год циркулируют разные штаммы. Кстати, сторонники теорий заговоров уверены, что Гейтс под видом прививок просто хочет "чипировать" все население планеты.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Билл Гейтс

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19