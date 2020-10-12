Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире

Филантроп и один из основных спонсоров Всемирной организации здравоохранения Билл Гейтс заявил, что победить коронавирус можно только с помощью сверхэффективной вакцины. "Единственный путь для полного возвращения к норме - это получение препарата, который будет доступен всем. Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе ", - сказал миллиардер в эфире американского телеканала NBC.

До июня 2008 года Гейтс был главой корпорации Microsoft, а затем отошел от дел и решил направить заработанные деньги на благотворительность. Предприниматель вместе с супругой Мелиндой основал фонд, который уже выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Ранее Гейтс прогнозировал, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году. По словам миллиардера, это самый оптимистичный сценарий. Главное условие - "сбить показатели распространения инфекции" по всему миру. Для этого необходима вакцина.

Желание бизнесмена привить всех людей на планете Земля вызывает определенные вопросы у людей, считающих, что невозможно решить проблему только путем уколов. Тем более, когда речь идет о вирусе. Ведь даже прививки от сезонного гриппа не всегда помогают, так как каждый год циркулируют разные штаммы. Кстати, сторонники теорий заговоров уверены, что Гейтс под видом прививок просто хочет "чипировать" все население планеты.