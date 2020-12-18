ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых

Новости

Песков рассказал об отсутствии смартфона у Путина 14:53
Фильм "Диего Марадона" появится на больших экранах по всей России 14:53
В Свердловской области 31 декабря оставили рабочим днем 14:53
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса 14:45
В Кремле назвали причину контроля за Навальным 14:37
В Минздраве заявили, что безопасной дозы алкоголя не существует 14:32
Отделения ПФР будут работать в выходные для оформления новогодней выплаты 14:20
Вакцинация от коронавируса в Швеции начнется в конце декабря 14:19
Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ 14:02
Мишустин обсудил проблемы свалок и дольщиков с главой Подмосковья 14:01
"Яндекс" назвал самые популярные слова года 14:00
Кардиолог назвала атипичные варианты инфаркта 14:00
Яровая: Надо дать регионам образцы для изменения законов в соответствии с Конституцией 13:52
Заключенный создал финансовую пирамиду и украл у россиян 73 млн рублей 13:51
Путин оценил реализацию соглашения по Карабаху 13:47
Казахстан и Киргизия заинтересовались российской вакциной 13:42
Disney анонсировал сериал про Бобу Фетта 13:42
ЕР обсудит с кабмином индексацию для работающих пенсионеров 13:41
РФС выдвинул Дюкова в исполком УЕФА 13:38
Пресс-конференцию Путина посмотрели более 1,4 млн москвичей 13:12
Путин анонсировал скорое появление новых российских вакцин от коронавируса 13:11
В Крыму человек погиб в горящем автомобиле 13:00
Видео: Летчики Балтфлота исполнили мечту шестилетнего мальчика 12:55
В России отменяется обязательный радиоактивный контроль банкнот 12:51
ТПП создаст центры поддержки семейного бизнеса 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
18.12.2020 13:40
Рубрика: Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых

Текст: Роман Маркелов
Банк России, как и прогнозировали аналитики, не стал менять уровень ключевой ставки на последнем в этом году заседании совета директоров в пятницу, 18 декабря. Она осталась на отметке 4,25% годовых. Банк России в будущем оценит, остался ли вообще у ставки потенциал для снижения.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Инфляция сложилась выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года теперь ожидается в интервале 4,6-4,9%, отмечается в релизе ЦБ по ставке. Сейчас годовая инфляция оценивается в 4,7%. "Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем в II квартале", - констатировали в Банке России.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Банк России продлил еще на полгода перевод пенсий на карты "Мир"

При этом ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин, отмечает ЦБ. Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Кроме того, Банк России уже не говорит напрямую о наличии потенциала для снижения ключевой ставки. Так, в релизе регулятор указал, что будет оценивать само наличие этого потенциала для снижения показателя из-за "высокой неоднородности" текущих тенденций в экономике и в динамике цен.

Таким образом, ЦБ третий раз подряд отказывается от изменения ключевой ставки. В июле Банк России снизил ставку с 4,5% до нынешних 4,25% годовых, очередного минимума за постсоветскую историю. С середины 2019 года ЦБ в целом проводил цикл снижения ключевой ставки, в итоге она упала на 3,5 процентных пункта. Летом инфляция была заметно ниже цели ЦБ в 4%, а экономика все еще нуждалась в помощи через удешевление кредита. В сентябре ЦБ решил уже не снижать ставку: восстановление потребительского спроса после окончания самоизоляции начало разгонять инфляцию, а курс рубля стал ослабляться. Осенью эти тенденции углубились, октябрьское заседание тоже прошло без изменения ставки.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 февраля 2021 года.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

В Кремле отреагировали на решение CAS по российскому спорту
Торговые сети приступили к снижению цен на базовые продукты
Песков рассказал о планах увеличить поддержку Донбасса
За сутки в России подтверждено 28 552 случая COVID-19 в 85 регионах
Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после лайт-вакцины
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего