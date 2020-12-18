ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых

Инфляция сложилась выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года теперь ожидается в интервале 4,6-4,9%, отмечается в релизе ЦБ по ставке. Сейчас годовая инфляция оценивается в 4,7%. "Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем в II квартале", - констатировали в Банке России.

При этом ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин, отмечает ЦБ. Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Кроме того, Банк России уже не говорит напрямую о наличии потенциала для снижения ключевой ставки. Так, в релизе регулятор указал, что будет оценивать само наличие этого потенциала для снижения показателя из-за "высокой неоднородности" текущих тенденций в экономике и в динамике цен.

Таким образом, ЦБ третий раз подряд отказывается от изменения ключевой ставки. В июле Банк России снизил ставку с 4,5% до нынешних 4,25% годовых, очередного минимума за постсоветскую историю. С середины 2019 года ЦБ в целом проводил цикл снижения ключевой ставки, в итоге она упала на 3,5 процентных пункта. Летом инфляция была заметно ниже цели ЦБ в 4%, а экономика все еще нуждалась в помощи через удешевление кредита. В сентябре ЦБ решил уже не снижать ставку: восстановление потребительского спроса после окончания самоизоляции начало разгонять инфляцию, а курс рубля стал ослабляться. Осенью эти тенденции углубились, октябрьское заседание тоже прошло без изменения ставки.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 февраля 2021 года.