Гинцбург назвал срок выработки иммунитета "лайт-вакциной" от COVID-19

"Лайт-вакцина" против нового коронавируса сформирует устойчивый иммунитет в течение трех недель. Защита будет сохраняться на протяжении трех-четырех месяцев. Об этом рассказал директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Данный тип препарата обеспечит непродолжительный иммунитет по принципу гриппозной вакцины, которая действует от силы четыре месяца. При этом такая прививка поможет выполнить свою основную функцию - уменьшить количество тяжелых случаев и госпитализаций", - цитирует эксперта ТАСС.

По словам ученого, необходимость в "лайт-вакцине" связана с тем, что никакая промышленность ни России, ни Западной Европы, ни Америки, ни всего земного шара одновременно при условии пандемии не может быстро произвести необходимое количество вакцинного препарата. Это некий компромисс между продолжительностью действия вакцинного препарата и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, отметил Александр Гинцбург.

Результаты, которые вакцина "Спутник V" демонстрирует на протяжении пострегистрационных испытаний, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья. После иммунизации большей части населения страны в этом году, удастся существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет у россиян, подытожил эксперт.