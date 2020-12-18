Избитый Широковым судья требует с экс-футболиста полмиллиона рублей

Арбитр Никита Данченков требует от экс-футболиста сборной России Романа Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Данченков был избит бывшим футболистом сборной России в августе нынешнего года во время матча любительских команд. Он написал на Широкова заявление и против него возбуждено уголовное дело, слушания по которому проходят в суде. Широкову грозит до двух лет лишения свободы по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"), он признал вину.

Помимо этого адвокат пострадавшего заявил о том, что арбитр собирается подать гражданский иск и потребовать компенсацию.

"Мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тыс. рублей. Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, сидеть дома - все это привело к повышенным расходам родителей. На его счастье подвернулись бесплатные адвокаты", - цитирует "Чемпионат" слова адвоката Александра Островского.