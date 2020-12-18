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18.12.2020 09:06
Рубрика: ПДД

К принимающему экзамену на права будут предъявляться новые требования

Текст: Владимир Баршев
С вступлением в силу нового административного регламента по приему экзаменов на права появятся дополнительные требования к экзаменатору.
Фото: Александр Алпаткин/ТАСС Фото: Александр Алпаткин/ТАСС
Фото: Александр Алпаткин/ТАСС

"Проектом предусмотрены дополнительные требования к экзаменатору в части подачи им команд, соблюдения времени проведения экзамена и выбора движения в пределах утвержденным дорог и улиц", - сообщили в пресс-центре МВД ТАСС.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Конечно, команды должны подаваться четко. Ведь не выполнение любой из них - ошибка. Правда, изначально планировалось сделать это грубой ошибкой, после которой экзамен заканчивается. Но потом смягчили требования: один раз кандидат в водители может не услышать экзаменатора.

С 1 апреля, когда регламент, а также все остальные нормативные акты, касающиеся приема экзаменов на водительское удостоверение, вступят в силу, уйдут в прошлое установленные маршруты для экзаменов. Утверждаться будут только улицы, на которых будут проверяться умения будущих водителей. А маршрут станет импровизацией того, кто принимает экзамен. Главное, чтобы все задания, предусмотренные в экзаменационном листе, можно было проверить, уложившись в отведенные полчаса.

Напомним, что перед началом экзамена инспектор должен прогреть двигатель, рычаг коробки переключения передач перевести в нейтральное положение, включить стояночный тормоз и средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена.

Сейчас проект административного регламента проходит согласование в заинтересованных ведомствах. Предполагается, что он будет утвержден в начале года.